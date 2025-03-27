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        Safranbolu lokumu üreticileri bayram mesaisinde

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:10
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        Safranbolu lokumu üreticileri bayram mesaisinde
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

        Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 20 çeşitte müşterilere sunuluyor.

        Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

        - "Safranbolu lokumunun içinde katkı maddesi bulunmuyor"

        Lokum üreticisi Erdinç Sezer, AA muhabirine, bayram için hazırlıkları tamamladıklarını ve misafirleri beklediklerini söyledi.

        Sezonun Ramazan Bayramı ile başlayacağını ve yoğun dönem geçireceklerini belirten Sezer, "Safranbolu lokumu yapısı gereği boğazı yakmayan daha yumuşak yapıya sahip. O yüzden diğer lokumlardan ayrılıyor. Safranbolu lokumunun içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Coğrafi işareti gereği bazı kriterlerimiz var." diye konuştu.

        Sezer, yaklaşık 20 çeşit lokum üretimi yaptıklarını aktararak, "Bunların içinde safranlı, çifte kavrulmuş ve klasik fındıklı lokumumuz en popüler olanlar. Hazırlığımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz. Çikolata ve bayram şekerinin yerini lokum alıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz. İnsanlarımız artık evlerinde misafirlerine lokum ikram etmeyi tercih ediyor. Bu da bizim için sevindirici gelişme oluyor. Safranbolu'da bu dönemde 250-300 ton lokumun satılacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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