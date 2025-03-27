Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Safranbolu ve Taraklı bayramı hareketli geçirecek

ORHAN KUZU - İBRAHİM YOZOĞLU - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi ile Sakarya'nın eski Osmanlı evleriyle ünlü tarihi Taraklı ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirecek.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.

Osmanlı Dönemi'nden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla ön plana çıkan Safranbolu, tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde bayram için rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

- "Yüzde 100 doluluk bekliyoruz"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 doluluk beklediklerini söyledi.

Tesislerin dolduğunu belirten Urgancıoğlu, "Hatta otelci arkadaşlarımız misafirlerimizi civar bölgedeki başka yerlere yönlendirir durumda. Dolayısıyla dolu dolu bir bayrama yine hazırız. Aynı zamanda bayramın devamı ara tatil. Biz bu haftayı yoğun ve dolu geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Urgancıoğlu, nisan ayının turizm için sezon başlangıcı olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla sezonu da bayramla karşılamış olacağız. Bundan sonra bu hareketliliğin devam edeceğini de bekliyoruz. İnşallah sezon sonunda rekorlara imza attığımız sezonu konuşuyor oluruz." diye konuştu. Bayram trafiğine yönelik Valilik önderliğinde Kaymakamlık ve Belediye koordinesinde önlemlerin alındığını aktaran Urgancıoğlu, bayrama ve sezona hazır olduklarını, misafirleri beklediklerini sözlerine ekledi. - Taraklı, nüfusunun 4 katı kadar misafir ağırlayacak Tarihi konakları, otantik sokakları ve yöresel zenginlikleriyle öne çıkan Sakarya'nın Taraklı ilçesi, bayram tatiline tam dolulukla girecek. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen ilçe, ziyaretçilerine tarihin ve doğanın ahenginde tatil imkanı sunuyor. İş ve şehir yaşantısının stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih edilen 7 bin nüfuslu ilçenin, bayram tatilinde nüfusunun 4 katı kadar ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, tatillerde ilçeye çok fazla ilgi gösterildiğini söyledi. Ramazan boyunca da ilçenin ilgiyle karşılaştığını aktaran Pilavcı, "Burada ramazanlar da çok farklı. Taraklı, paylaşmanın, ramazanda birlikte olmanın en güzel örneklerini hala yaşatan bir yer. Bu anlamda sadece bayramda değil, ramazanda da çok yoğunduk. Bayramın da çok yoğun olacağı görülüyor çünkü rezervasyonlarımız full dolu." ifadelerini kullandı. Pilavcı, ilçede tarihi konaklarla ve termal tesislerle yaklaşık 4 bin konaklama kapasitesi bulunduğunu dile getirerek, İstanbul, Ankara, Bursa gibi yakın illerden günübirlik ziyaretçi de ağırladıklarını kaydetti. İlçede 200'ün üzerinde tescilli bina olduğunu belirten Pilavcı, "Bunların neredeyse 40-50'si restore edilmiş vaziyette fakat yeterli değil. Restorasyon çalışmalarını artırıyoruz. İnşallah 5-10 yıl içerisinde konak sayılarımız yaklaşık iki katına çıkacaktır. Taraklı'ya gelenler, yaşayan kültürü görmek istiyor. Somut miras önemli ama soyut olan miras da çok kıymetli. Taraklı, doğal haliyle eskiye, tarihe duyulan özlemin birebir yaşandığı, o kokunun teneffüs edildiği bir ilçe. Taraklı, dünyaya miras, korunmalı, yarınlara taşınmalı." şeklinde konuştu.