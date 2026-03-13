Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te pitbull saldırısına uğrayan kişi ve köpeği yaralandı

        Karabük'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi ve köpeği yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        75. Yıl Mahallesi'ndeki parkta Yalçın Açıkgöz ve gezdirdiği köpeğine sahipsiz pitbull saldırdı.

        Elinden ve bacağından yaralanan Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazından kurtarıldığı öğrenilen "Şans" isimli köpeği de yara aldı.

        Çevreden geçen okul servisi şoförünün yardımıyla köpekten kurtulan Açıkgöz, hastanede tedavi oldu, köpeğini de veterinere götürdü. Pitbullun ise kaçtığı öğrenildi.

        Yalçın Açıkgöz, gazetecilere, pitbulldan zor kurtulduklarını söyledi.

        Hayvanın sahibinin olmadığını, boynunda tasma olduğunu belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

        "O tasmayı tutup üzerine çıktım ki nefes alamasın, köpeğimi bıraksın diye. İşe de yaradı. Ama hala köpek elimdeydi, bu arada beni de ısırmaya devam ediyordu. Allah'tan servisçi yetişti. Servisçi köpeğimi servise aldı. Köpeği bıraktım, pitbull bu sefer servisçiye saldırdı. Servisçi levyeyle vurarak kendini kurtardı. Bizi de üç sokak ötede bıraktı. Polisi ve belediyeyi aradık. Kendi imkanlarımızla evimize geldik. Sonra da aşımızı olduk, köpeğimizi veterinere götürdük."

        Açıkgöz, karakola giderek şikayetçi olduğunu dile getirerek, "İnşallah kamera kayıtlarından sahiplerini bulurlar." dedi.

        Hayvanları sevdiğini söyleyen Açıkgöz, "Irk ayırt etmem de böyle bir köpek besliyorsanız, bu ırkın özelliğine göre bakacaksınız. Kaçmasına izin vermeyeceksiniz veya salmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

