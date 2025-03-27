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        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılı etkinliklerle kutlanacak

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:12
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        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılı etkinliklerle kutlanacak
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Karabük Belediyesinin ev sahipliğinde "3 Gün 3 Gece 3 Nisan" temasıyla gerçekleştirilecek.

        Kutlamalar kapsamında 3-4-5 Nisan'da konserler, sergiler, geleneksel gösteriler ve kültürel etkinliklerle Karabük'ün sanayi hafızası yeniden canlanacak.

        Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başlayacak kutlamaların açılış gecesinde ise sanatçı Uğur Işılak, Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde sahne alacak.

        - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu müzikseverlerle buluşacak

        Etkinliklerin ikinci gününde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kutlamaların son gününde ise KARDEMİR demir çelik orkestrası Kemal Güneş Caddesi'nde konser verecek.

        Ayrıca kutlamalar kapsamında Karabük Üniversitesinin demir-çelik temalı fotoğraf sergisi, Türk süsleme sanatı ve deri işleme sergileri, Bahadır Bıyıklı'nın kukla gösterisi ve Ramiz Balak'ın Karagöz sahnelemesi gibi etkinlikler de düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün cumhuriyetin üretim idealiyle yoğrulmuş, alın teriyle büyümüş, çelikle örülmüş bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

        Çetinkaya, 88 yıl önce atılan temellerle bir fabrika değil, yaşam kurulduğuna işaret ederek, "Bugün geldiğimiz noktada Karabük, geçmişine sahip çıkan, kültürüyle, üretimiyle ve insanıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen şehir olmaya devam ediyor. Tüm Karabüklüleri ve Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimizi bu büyük mirasa tanıklık etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şehirde 3 gün sürecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.sehirkarabuk.com" adresinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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