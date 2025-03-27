Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Çanakkale ruhunu 20 yılda biriktirdiği eserlerle yaşatıyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te koleksiyoner Yalçın Açıkgöz, 20 yıldır biriktirdiği yüzlerce eserle Çanakkale ruhunu geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale ruhunu 20 yılda biriktirdiği eserlerle yaşatıyor
        ABONE OL

        ORHAN KUZU - Karabük'te koleksiyoner Yalçın Açıkgöz, 20 yıldır biriktirdiği yüzlerce eserle Çanakkale ruhunu geleceğe taşıyor.

        Kent merkezinde yaşayan 39 yaşındaki Açıkgöz, çocukluğunda tarihe olan ilgisi dolayısıyla ağırlıklı olarak Çanakkale Savaşı'na ait objeleri toplayıp biriktirmeye karar verdi.

        Safranbolu Müze Müdürlüğüne başvurarak "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonerlik Belgesi" alan Açıkgöz, antika pazarları, çevrim içi müzayedeler ve sahiplerinden eserler satın alarak koleksiyon oluşturmaya başladı.

        Açıkgöz, 20 yılda biriktirdiği yüzlerce eserle oluşturduğu Çanakkale Savaşı koleksiyonunu evinde özenle muhafaza ediyor.

        Fotoğraf, madalya, kılıç, kama, mermi, Osmanlı asker çarığı gibi objeleri Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlediği sergiyle sanatseverlerin ve tarih meraklılarının izlenimine sunan Açıkgöz, Çanakkale ruhunu yaşatmaktan mutluluk duyuyor.

        - "Dünyanın en yararlı bağımlılığı"

        Yalçın Açıkgöz, AA muhabirine, çocukluk yıllarında Safranbolu Tarihi Çarşı'yı gezerken gördüğü antika eserler üzerine bu alana ilgi duymaya başladığını söyledi.

        Zamanla antika eserler biriktirmeye başladığını anlatan Açıkgöz, çalışmalarını Safranbolu Müze Müdürlüğüne bağlı koleksiyoner olarak sürdürdüğünü kaydetti.

        Açıkgöz, Çanakkale Savaşı'na ilgisi dolayısıyla o döneme ait eserlere ağırlık verdiğini anlatarak, "Koleksiyonumda fotoğraflardan madalyalara, kılıçlardan kamalara yaklaşık 100 eser var. Tarihi yansıtan her eseri toplamak için elimden geldiğince çaba sarf ediyorum." dedi.

        Bu işe 20 yıldır gönül verdiğini dile getiren Açıkgöz, "Bu, aslında dünyanın en yararlı bağımlılığı. Birini aldın mı devam edersin. Bir taneyle başlar, sergi açmaya kadar devam eder." ifadesini kullandı.

        Açıkgöz, çalışmalarını müze müdürlüğüne bağlı koleksiyoner olarak sürdürdüğünü belirterek, "Yasa dışı iş yapmaktan kurtuluyorsunuz ve gerekirse yurt dışında ecdat yadigarı eserleri parasını verip yurt içine getirebiliyorsunuz. Bu bizim en büyük gururumuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılı etkinlikl...
        KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılı etkinlikl...
        Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Safranbolu ve Taraklı bayramı hare...
        Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Safranbolu ve Taraklı bayramı hare...
        UNESCO Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da bayramda oteller dolu
        UNESCO Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da bayramda oteller dolu
        Safranbolu lokumu üreticileri bayram mesaisinde
        Safranbolu lokumu üreticileri bayram mesaisinde
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Karabük'te motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada