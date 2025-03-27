Çanakkale ruhunu 20 yılda biriktirdiği eserlerle yaşatıyor

ORHAN KUZU - Karabük'te koleksiyoner Yalçın Açıkgöz, 20 yıldır biriktirdiği yüzlerce eserle Çanakkale ruhunu geleceğe taşıyor.

Kent merkezinde yaşayan 39 yaşındaki Açıkgöz, çocukluğunda tarihe olan ilgisi dolayısıyla ağırlıklı olarak Çanakkale Savaşı'na ait objeleri toplayıp biriktirmeye karar verdi.

Safranbolu Müze Müdürlüğüne başvurarak "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonerlik Belgesi" alan Açıkgöz, antika pazarları, çevrim içi müzayedeler ve sahiplerinden eserler satın alarak koleksiyon oluşturmaya başladı.

Açıkgöz, 20 yılda biriktirdiği yüzlerce eserle oluşturduğu Çanakkale Savaşı koleksiyonunu evinde özenle muhafaza ediyor.

Fotoğraf, madalya, kılıç, kama, mermi, Osmanlı asker çarığı gibi objeleri Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlediği sergiyle sanatseverlerin ve tarih meraklılarının izlenimine sunan Açıkgöz, Çanakkale ruhunu yaşatmaktan mutluluk duyuyor.

- "Dünyanın en yararlı bağımlılığı"

Yalçın Açıkgöz, AA muhabirine, çocukluk yıllarında Safranbolu Tarihi Çarşı'yı gezerken gördüğü antika eserler üzerine bu alana ilgi duymaya başladığını söyledi.

Zamanla antika eserler biriktirmeye başladığını anlatan Açıkgöz, çalışmalarını Safranbolu Müze Müdürlüğüne bağlı koleksiyoner olarak sürdürdüğünü kaydetti.

Açıkgöz, Çanakkale Savaşı'na ilgisi dolayısıyla o döneme ait eserlere ağırlık verdiğini anlatarak, "Koleksiyonumda fotoğraflardan madalyalara, kılıçlardan kamalara yaklaşık 100 eser var. Tarihi yansıtan her eseri toplamak için elimden geldiğince çaba sarf ediyorum." dedi.

Bu işe 20 yıldır gönül verdiğini dile getiren Açıkgöz, "Bu, aslında dünyanın en yararlı bağımlılığı. Birini aldın mı devam edersin. Bir taneyle başlar, sergi açmaya kadar devam eder." ifadesini kullandı.

Açıkgöz, çalışmalarını müze müdürlüğüne bağlı koleksiyoner olarak sürdürdüğünü belirterek, "Yasa dışı iş yapmaktan kurtuluyorsunuz ve gerekirse yurt dışında ecdat yadigarı eserleri parasını verip yurt içine getirebiliyorsunuz. Bu bizim en büyük gururumuz." ifadelerini kullandı.