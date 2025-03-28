Karabük'te düzenlenen çalıştayla unutulmaya yüz tutan dericilik canlandırılmaya çalışılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen çalıştayda unutulmaya yüz tutmuş dericilik kültürünün yeniden canlandırılması hedeflendi.

Safranbolu Dericilik ve Turizmi Yaşatma Geliştirme Derneği ile Safranbolu Belediyesi işbirliğinde 4 hafta süren "Turistik Eşya ve Sanatsal Ürünler" çalıştayı düzenlendi.

İki yıl önce kurulan derneğin kurucu üyeleri Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anıl Ertok ve Karabük Üniversitesi Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dilek Çelik, 4 hafta boyunca her cumartesi düzenlenen çalıştayın koordinatörlüğünü yürüttü.

Sanatla zanaatın birleştirildiği çalıştayda atık derilerden çantalar, kemerler, cüzdanlar ve kolyeler gibi ürünler yapıldı. Ortaya çıkarılan eserlerden sergi de açılacak.

- "Niyetimiz Safranbolu turizmine deriyi etkin biçimde sokmak"

Prof. Dr. Ertok, AA muhabirine, yaptıkları etkinliklerin en güzel tanıtım yolunun çalıştaylar ve bunun sonucunda ortaya çıkan çalışmaların sergilenmesi olduğunu söyledi.

"Dernek olarak deriyle ilgili etkinlikler yaparak turistlerin burada zaman geçirip anıyla gitmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Safranbolu halkının ilk mesleği dericilik. Tabakhanelerin olduğu bölgeler var. Safranbolu Belediyesi bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Atıl kalmış alanları temizleyerek orayı müze ve benzeri yerlere çevrilmeye çalışıyor. Halihazırda özel bir işletme var. Deriyle ilgili müzesi var. Yalnızca bunları göstermek değil. Aynı zamanda belirli noktada üretimler de olmalı, satış da olmalı. Safranbolu'daki dericiliği insanlara hatırlatmak istiyoruz."

Ertok, Safranbolu'ya gelen turistlere deriden yapılan hediyelik eşyalar sunmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

Ertok, çalıştaya ağırlıklı olarak deriyi bilen tecrübesi olan kişilerin katıldığını aktararak, herkesten çalıştayın bundan sonra da devam etmesi yönünde güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Çalıştaya katılan Sevgi Özyurt da 10 yıldır deriyle uğraştığını söyledi.

Çalıştayda muazzam tasarımların ortaya çıktığını belirten Özyurt, "Katılım fazla olduğu için de çok mutluyum. Değişik enerjisi var. Burada atık derileri tekrar dönüştürüyoruz. Yeni tasarımlar ortaya çıkarmak adına her arkadaşımızın ayrı fikri, ayrı düşüncesi var. Güzel tasarımların ortaya çıktığını düşünüyorum. Sergi açacağımız için de mutluyuz." diye konuştu.

Yurdagül Yavuz da 7 yıldır Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalıştığını aktararak, "Şu anda termos çantası çalışıyorum. Deri cüzdan çalıştım. Kemer, çanta yapıyoruz. Sergi açılacak. Safranbolu'da dericilik yıllar önce yapılıyormuş. Kurtuluş Savaşı'nda askerlerin yemenileri buradan gitmiş. Safranbolu için dericilik çok önemli. Destek verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.