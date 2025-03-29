Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki 55 AGV 927 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan T.Y. yönetimindeki 41 AKN 012 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki U.H, D.S, E.S. (4) ve D.S. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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