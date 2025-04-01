Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı

        Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler, tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı
        ABONE OL

        Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler, tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

        Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Ören yeri statüsü kazanan ve ziyaretçilerden ilgi gören antik kenti, bayram tatilinin ilk 3 günü yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

        - "Antik kentte bayramda ziyaretçi hareketliliği yaşandı"

        Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, AA muhabirine bayramda antik kentte ziyaretçi hareketliliği yaşandığını söyledi.

        Özellikle doğa ve arkeolojiyi buluşturan cam terasın ziyaretçilerin beğenisini kazandığını belirten Cıva, "Hadrianopolis, Karabük'ün en önemli arkeolojik ziyaret noktası. Antik kenti hak ettiği yerlere getirmek için çalışmalara durmadan devam ediyoruz. Hadrianopolis gün geçtikçe hak ettiği ilgiyi görmeye başladı." diye konuştu.

        Cıva, Hadrianopolis'te konaklama alanları, restoranlar ve yöresel ürün pazarı kurarak ilçe turizmine destek vermek istediklerini belirtti. Ayrıca her yıl Hadrianopolis şenlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor

        Benzer Haberler

        Karabük'te 2 evde yangın
        Karabük'te 2 evde yangın
        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi
        Karabük'te 2 evde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te 2 evde çıkan yangın söndürüldü
        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru, yaşamını yitirdi
        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru, yaşamını yitirdi
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı