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        Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Karabük'te konser verdi

        Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Karabük'te müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:54
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        Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Karabük'te konser verdi
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        Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Karabük'te müzikseverlerle buluştu.

        Uğurlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla 100. Yıl Kültür Merkezi'nde konser verdi.

        Kaval sanatçısı Murat Toraman da ​​​​​​​konserde Uğurlu'ya eşlik etti.

        Uğurlu, Karabük'te olmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

        Konsere, Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programın sonunda Vali Yavuz tarafından Uğurlu ve Toraman'a çiçek takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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