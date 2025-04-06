Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gültekin K. (47) idaresindeki 14 AAT 563 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada Döndü K. (47), Songül Ç. (40) ve Edanur O. (21) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.