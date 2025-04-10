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        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalistler belirlendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:40
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        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalistler belirlendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri belli oldu.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 145 ülkeden 1605 belgesel film arasından ön jürinin çalışması sonucunda 6 kategoride 38 filmin finalist olarak belirlendiği kaydedildi.

        Filmleri değerlendiren ön jüri üyelerine ve belgesel filmleriyle başvuran yönetmenlere teşekkür edilen açıklamada, "Finale kalan belgesel film yönetmenlerini tebrik ederiz. Finalist filmlerin gösterim programı ve festival programı ilerleyen günlerde internet sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızda ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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