26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalistler belirlendi

Filmleri değerlendiren ön jüri üyelerine ve belgesel filmleriyle başvuran yönetmenlere teşekkür edilen açıklamada, "Finale kalan belgesel film yönetmenlerini tebrik ederiz. Finalist filmlerin gösterim programı ve festival programı ilerleyen günlerde internet sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızda ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 145 ülkeden 1605 belgesel film arasından ön jürinin çalışması sonucunda 6 kategoride 38 filmin finalist olarak belirlendiği kaydedildi.

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