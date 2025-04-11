Karabük'te kavga ihbarına giden polislere meşaleli sürpriz

Otel çalışanları ve bölgedeki esnaf, polis ekiplerini meşalelerle karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

İlçedeki otelin çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz etkinlik planladı.

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