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        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere meşaleli sürpriz

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, meşale sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:51
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        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere meşaleli sürpriz
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, meşale sürpriziyle karşılaştı.

        İlçedeki otelin çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz etkinlik planladı.

        Personelin, otelin önünde kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Otel çalışanları ve bölgedeki esnaf, polis ekiplerini meşalelerle karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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