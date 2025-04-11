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        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:02
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        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Ö.A. (40) idaresindeki 74 ABK 849 plakalı otomobil Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan G.A. (41) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan G. A. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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