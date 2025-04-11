Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Ö.A. (40) idaresindeki 74 ABK 849 plakalı otomobil Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan G.A. (41) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan G. A. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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