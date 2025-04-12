Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 85 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 85 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:02 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 85 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 85 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar nedeniyle merkezde 4, Eflani'de 54, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 4, Safranbolu'da 15 ve Yenice'de 2 olmak üzere 85 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı
        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere meşaleli sürpriz
        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere meşaleli sürpriz
        Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
        Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
        Safranbolu'da kavga ihbarına giden polislere kutlama
        Safranbolu'da kavga ihbarına giden polislere kutlama
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalistler belir...
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalistler belir...