Karabük'te 85 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 85 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle merkezde 4, Eflani'de 54, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 4, Safranbolu'da 15 ve Yenice'de 2 olmak üzere 85 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.