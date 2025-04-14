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        Eflani'de kar nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:00
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        Eflani'de kar nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar nedeniyle Eflani'de 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

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