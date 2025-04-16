Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'da düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Turizm Haftası etkinliklerini mimarisiyle, kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla ve coğrafyasıyla kendileri için göz bebeği diyebilecekleri Safranbolu'da açtıklarını söyledi.

Karabük, Safranbolu ve bu coğrafyanın turizmdeki önemine değinen Yavuz, "Son bir haftada biz kışı yaşadık, baharı yaşadık, şu anda neredeyse yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Tabiri caizse 4 mevsimi bir arada yaşadık. İşte bu coğrafya bize böyle imkanlar sunuyor. Bu coğrafya bize bir hafta içerisinde neredeyse iklimin bütün nimetlerini sunuyor." dedi.

Yavuz, coğrafyanın sunduğu imkanların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem turizmde hem de başka alanlarda daha yüksek payları almamız lazım. Sadece 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karabük sınırlarından 1 milyon 718 bin araç çıkış ve giriş yaptı. Bu bize ciddi bir hareketliliği ifade ediyor. Bu sürede yaklaşık 400 bin misafirimiz Safranbolu'yu ziyaret etti. Bu ilde bu potansiyel var. Bu şehir ve bu ilçe aslında turizm çekebiliyor. O zaman bizim bunu daha iyi yönetmemiz lazım. Bu turizm potansiyelini Valiliğimiz başta olmak üzere hep birlikte iyi yönetmemiz lazım. Bu turizm hareketliliğini çok iyi yönetmemiz lazım ki daha ilerilere daha nitelikli ve daha kaliteli bir turizm noktasına doğru gidelim."

İldeki turizm değerlerini hep birlikte el ele vererek iyi yönetmeleri gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Bu şehrin ve bu şehrin insanının turizmden daha yüksek paylar almasını sağlamamız lazım. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. O birliği ve beraberliği sağladığımızda da inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günler bugünlerden daha iyi olacaktır. Hep birlikte daha güzel günleri inşallah bu şehirde el ele vererek yaşatırız." diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de turizmde günü kurtarmak değil, yarını inşa etmek istediklerini ve esnafın da bu vizyona ortak olması gerektiğini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de turizm sektörünün dünyanın en önde gelen ve hızla büyüyen sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Turizmden alacakları payları artırmak için ülkelerin büyük bir rekabet içinde olduğunu ifade eden Şahin, "Ülkemiz sahip olduğu zengin kültürel mirası, iklimi ve doğal güzellikleriyle çeşitli turizm alternatifleri sunarak bu rekabette güçlü bir turizm destinasyonu olduğunu kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.