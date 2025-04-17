Karabük'te baca yangını söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Sadri Artunç Caddesi'nde 6 katlı binadaki iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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