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        Karabük'te baca yangını söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:01 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:01
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        Karabük'te baca yangını söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Sadri Artunç Caddesi'nde 6 katlı binadaki iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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