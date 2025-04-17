Karabük'teki tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin üzerinde, evinde ve 2 iş yerinde yapılan aramada, 151 bin 200 lira, üzerinde miktar ve isim yazılı senet, 9 boş senet, borç-alacakların yazılı olduğu ajanda, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 107 kurusıkı tabanca fişeği ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5729 sayılı kanuna muhalefet suçundan 23 bin 954 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.