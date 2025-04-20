Karabük'te maçların ardından arbede yaşandı

Eskipazar Belediyespor ile Rüzgarlı Spor Kulübü arasında Safranbolu Futbol Sahası'nda oynanan Karabük Amatör Ligi çeyrek final maçından sonra da tartışma ve arbede yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti.

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