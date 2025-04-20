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        Karabük'te maçların ardından arbede yaşandı

        Karabük'te oynanan 3. Lig ve Karabük Amatör ligi çeyrek final maçının ardından arbede yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 21:13 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:13
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        Karabük'te maçların ardından arbede yaşandı
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        Karabük'te oynanan 3. Lig ve Karabük Amatör ligi çeyrek final maçının ardından arbede yaşandı.

        Karabük İdmanyurdu ile Efeler 09 Spor Futbol Kulübü arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan Nesine 3. Lig 29. hafta maçından sonra tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti.

        Eskipazar Belediyespor ile Rüzgarlı Spor Kulübü arasında Safranbolu Futbol Sahası'nda oynanan Karabük Amatör Ligi çeyrek final maçından sonra da tartışma ve arbede yaşandı.

        Polis ekipleri, arbedeye müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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