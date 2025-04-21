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        Karabük'te üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:24
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        Karabük'te üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Karabük-Yenice kara yolunda E.Ö. idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü.

        Kazada sürücü ile yanındaki S.Ö, G.Ö, Ö.Ö. (12) ve E.Ö. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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