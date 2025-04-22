Karabük'te öğrenciler 23 Nisan'ı koreografiyle kutladı

Cumayanı İlkokulu ve Cumayanı Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları özel koreografi ile "23 Nisan" yazısını oluşturdu.

Karabük'te öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan" kareografisi oluşturdu.

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