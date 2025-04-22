Karabük'te öğrenciler 23 Nisan'ı koreografiyle kutladı
Karabük'te öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan" kareografisi oluşturdu.
Karabük'te öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan" kareografisi oluşturdu.
Cumayanı İlkokulu ve Cumayanı Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları özel koreografi ile "23 Nisan" yazısını oluşturdu.
Etkinlik dronla havadan da görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.