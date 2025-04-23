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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, koltuğunu öğrencilere devretti

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrencilere bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:59
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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, koltuğunu öğrencilere devretti
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrencilere bıraktı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık makamını, Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere devretti.

        Temsili devir teslimde başkanlık koltuğuna oturan öğrenciler, şehirde çocuklara yönelik yeni park alanları, oyun grupları ve sosyal faaliyetlerin artırılması yönündeki düşüncelerini paylaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Çocuklarımızın fikirlerini önemsiyor, belediye çalışmalarımızda bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Paylaşılan her görüş, ilgili birimlerimiz tarafından değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

        Program boyunca öğrenciler, belediye yönetimine dair sorular yöneltti ve şehirle ilgili önerilerini doğrudan paylaşma imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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