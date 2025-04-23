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        Karabük'te seyir halindeki kamyonun lastikleri yandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki odun yüklü kamyonun yanan lastikleri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:04
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        Karabük'te seyir halindeki kamyonun lastikleri yandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki odun yüklü kamyonun yanan lastikleri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Y.T. idaresindeki 37 ACG 534 plakalı odun yüklü kamyonun lastikleri, Yenice-Zonguldak kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevler kısa sürede dorseye ve buradaki odunlara sıçradı.

        Kamyonu yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonda hasar oluştu, odunların bir kısmı yandı.

        Galeri
        Galeri

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