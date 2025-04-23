Karabük'te siber suçlarla mücadele semineri düzenlendi

Kulübün akademik danışmanı Öğr. Gör. Dr. Hülya Özçağlar Eroğlu ise dijital şiddetin, dezenformasyon, siber güvenlik ve siber vatan kavramlarının birbiriyle olan bağlantısına değindi.

KBÜ Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'ndaki seminerde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Taşpınar, siber güvenliğin ve "siber vatan" kavramlarının öneminden bahsetti.

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