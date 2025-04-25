26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programı açıklandı

Festivalin üçüncü günü olan 9 Mayıs'ta Belgesel Sinema Çalıştayı'nın sonuç bildirisi açıklanacak. Ardından Türk belgesel sinemasının kilometre taşlarından Suha Arın anısına özel sergi ve imza günü düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü olan 8 Mayıs'ta yönetmen Zeki Demirkubuz'un son filmi "Hayat", özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Gösterim sonrası ise Demirkubuz katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

Festivalin ilk belgesel gösterimi 7 Mayıs'ta Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yönettiği "Bir Orkestranın İzinde" filmiyle gerçekleşecek. Gösterimin ardından izleyiciler, yönetmenlerle belgeselin perde arkası hakkında sohbet etme imkanı bulacak.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, belgesel sinemanın güçlü örneklerini, sektörün usta isimlerini ve genç yeteneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

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