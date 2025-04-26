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        Karabük'te bitkin halde bulunan leylek tedavi altına alındı

        Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:19
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        Karabük'te bitkin halde bulunan leylek tedavi altına alındı
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        Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

        Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde çalışan Burak Özdal, yol kenarında bitkin halde bir leylek buldu.

        Bir gözü görmeyen ve uçamayan leyleği dükkanına götüren Özdal, sobayı yakıp ısınmasını sağladığı hayvana su ve yiyecek verdi.

        Özdal, leyleği Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüp ekiplere teslim etti.

        Leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

        Burak Özdal, sanayi girişinde araba teslim ederken yol kenarında duran leyleği fark ettiğini söyledi.

        Leyleğin yanına yaklaştığını belirten Özdal, "Uçmaya çalıştı, uçamadı. Arabaya koyup dükkana getirdik. Sobanın yanında ısıttık, kendine geldi. Daha sonra ekiplere teslim ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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