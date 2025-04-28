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        Karabük'te apartmanda çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi, yaşadığı daireyi ataşe verdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:48
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        Karabük'te apartmanda çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi, yaşadığı daireyi ataşe verdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 130. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında S.K'nın oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen diğer dairelerdeki S.K, M.G. (27), M.G. (36), Y.G. (5) ve Y.G. (8), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kullanılamaz hale gelen ve hasar oluşan dairede, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

        Bu arada, dairede ikamet eden ancak hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu için eve gelemeyen R.K'nin, karısı S.K'nin yangını çıkardığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine, şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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