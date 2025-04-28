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        Karabük'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:53
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        Karabük'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

        U.K. (22) idaresindeki 78 ABY 962 plakalı motosiklet, Candaroğulları Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş'ye (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.Ş. ile motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan U.K. Eflani İlçe Devlet Hastanesi'ne, M.Ş. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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