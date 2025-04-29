Karabük'te gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi

Ekiplerce, 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, 158 gümrük kaçağı cep telefonu, faturasız ⁠33 akıllı saat, 95 taşınabilir şarj aleti ve 11 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

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