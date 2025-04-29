Karabük'te gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, 158 gümrük kaçağı cep telefonu, faturasız 33 akıllı saat, 95 taşınabilir şarj aleti ve 11 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Şüpheliler M.Ç. ve N.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten işlem yapıldı.
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