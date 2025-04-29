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        Karabük'te gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:06
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        Karabük'te gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, 158 gümrük kaçağı cep telefonu, faturasız ⁠33 akıllı saat, 95 taşınabilir şarj aleti ve 11 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

        Şüpheliler M.Ç. ve N.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten işlem yapıldı.

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