Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da katıldı.

Yenişehir Çamlık Caddesi'nde bir araya gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Tüm Emekliler Sendikası üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Kemal Güneş Caddesi'ne yürüdü.

Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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