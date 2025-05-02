Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için geri sayım başladı

        "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 7-10 Mayıs'ta Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için geri sayım başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 7-10 Mayıs'ta Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek.

        Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin, ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

        Festivalin kendileri için özel olduğunu belirten Köse, "Ekibimizle festivalin hazırlıklarını tamamladık. Festival içeriğinde çok kıymetli etkinliklerimiz var. Festival boyunca her gün mutlaka bir özel gösterim ve söyleşimiz var." dedi.

        Köse, festival kapsamında önemli konukları ağırlayacaklarını dile getirerek, "Türkiye için önemli, uluslararası yönetmen Zeki Demirkubuz'u ağırlayacağız. 8 Mayıs Perşembe günü söyleşisi var. Festivale çok emek verdik, çok da heyecanla çalıştık. Heyecanla da festivalin yaşanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Festivalin danışmanı Serdar Sabuncu da festivale 145 ülkeden 1605 filmin katıldığını aktararak, ön jüri açısından filmleri değerlendirmenin oldukça zorlayıcı olduğunu kaydetti.

        - Festival programı

        Festival, 7 Mayıs'ta Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Ardından Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek basın toplantısında festivalin teması, etkinlikleri ve vizyonu açıklanacak.

        Festivalin ilk belgesel gösterimi 7 Mayıs'ta Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yönettiği "Bir Orkestranın İzinde" filmiyle gerçekleşecek. Gösterimin ardından izleyiciler, yönetmenlerle belgeselin perde arkası hakkında sohbet etme imkanı bulacak.

        Aynı gün Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 2 oturumda "Belgesel Sinema Çalıştayı" düzenlenecek, festival kortejinin ardından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda festival meşalesi yakılacak.

        Festivalin ikinci günü olan 8 Mayıs'ta yönetmen Zeki Demirkubuz'un son filmi "Hayat", özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Gösterim sonrası ise Demirkubuz katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

        Festivalin üçüncü günü olan 9 Mayıs'ta Belgesel Sinema Çalıştayı'nın sonuç bildirisi açıklanacak. Ardından Türk belgesel sinemasının kilometre taşlarından Suha Arın anısına özel sergi ve imza günü düzenlenecek.

        Festivalin son günü olan 10 Mayıs'ta Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende "Altın Safran" ödülleri sahiplerini bulacak.

        Festival programı hakkında detaylı bilgiye, "www.altinsafran.org" ve "www.safranbolu.bel.tr" adreslerinden ulaşılabilir.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!

        Benzer Haberler

        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Karabük'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te tarihi içme suyu kanalı bulundu
        Karabük'te tarihi içme suyu kanalı bulundu