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        Karabük'te çocuklar Filistin ve Doğu Türkistan'a destek için yürüdü

        Karabük'te çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 20:17 Güncelleme: 03.05.2025 - 20:22
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        Karabük'te çocuklar Filistin ve Doğu Türkistan'a destek için yürüdü
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        Karabük'te çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şubesi öncülüğünde Yenişehir Camisi'nden başlayan yürüyüşte çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

        İsrail aleyhine sloganlar atılan, Kemal Güneş Caddesi'nde sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Basın açıklamasını okuyan İHH Karabük Şubesi çocuk ekibinden Emir Bayır, dünyanın pek çok yerinde çocukların korku içinde yaşadığını belirterek, "Her sabah kuş sesleriyle değil, bomba sesleriyle uyanan çocuklar var. Okula gitmek için değil, hayatta kalmak için savaşan çocuklar." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından "Elimi Tut Kudüs" adlı şiiri seslendiren çocuklar, Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina (Yaşasın Filistin)" şarkısı eşliğinde özgürlük dansı yaptı.

        Program, yapılan dualarla sona erdi.

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