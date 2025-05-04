Karabük'te öğrencinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Karabük'te bir öğrencinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Karabük'te bir öğrencinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Soğuksu KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin parmağında yüzük sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, yüzüğü keserek öğrencinin parmağından çıkardı.
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