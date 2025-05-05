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        Karabük'te koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:19
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        Karabük'te koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.

        Düğün çiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.

        Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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