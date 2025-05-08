Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 34 KU 3909 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde M.B. idaresindeki 34 FIB 427 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Ç.S, N.D. ve G.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, Bulak köyü yakınlarında İ.Ç'nin kullandığı 78 AAS 375 plakalı otomobil, köprüdeyken kontrolden çıkıp yaklaşık 2 metreden çaya düştü. Sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı kazada, otomobilde hasar oluştu.
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