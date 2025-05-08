Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

M.S. yönetimindeki 34 KU 3909 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde M.B. idaresindeki 34 FIB 427 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Ç.S, N.D. ve G.S. yaralandı.

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