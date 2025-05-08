26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde yönetmen Demirkubuz sinemaseverlerle buluştu

Gösterimler, halka açık ve ücretsiz olarak Leyla Dizdar Kültür Merkezi ile Ata Merkez Sinema Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Safranbolu'nun kültürel mirasını belgesel sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlayan festivalde, bu yıl yaklaşık 1500 başvuru arasından finale kalan 30 belgesel film izleyiciyle buluşuyor.

Ayrıca festival kapsamında yapımcı senarist Etem Caner Karaüç tarafından "Çocuklara Film Atölyesi - Hikaye Anlatıcılığı" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

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