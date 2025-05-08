26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde yönetmen Demirkubuz sinemaseverlerle buluştu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ikinci gününde yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaseverlerle buluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ikinci gününde yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaseverlerle buluştu.
Safranbolu Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Festivalin ikinci gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Türk sinemasının usta yönetmeni ve festivalin onur konuğu Zeki Demirkubuz'un son filmi "Hayat"ın gösterimi yapıldı.
Film gösteriminin ardından yönetmen Demirkubuz, Sinan Yusufoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide sinema yolculuğuna dair deneyimlerini paylaştı.
Ayrıca festival kapsamında yapımcı senarist Etem Caner Karaüç tarafından "Çocuklara Film Atölyesi - Hikaye Anlatıcılığı" etkinliği düzenlendi.
Festival 10 Mayıs'ta ödül töreni ile sona erecek.
Safranbolu'nun kültürel mirasını belgesel sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlayan festivalde, bu yıl yaklaşık 1500 başvuru arasından finale kalan 30 belgesel film izleyiciyle buluşuyor.
Gösterimler, halka açık ve ücretsiz olarak Leyla Dizdar Kültür Merkezi ile Ata Merkez Sinema Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, akademik oturumlar, sergiler ve kültürel etkinliklerle yapılıyor.
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