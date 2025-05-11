Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "Yenişehir Açık Hava Sineması" projesinin ihalesi yapıldı

        Karabük Belediyesi, şehre yeniden kazandırılması hedeflenen "Yenişehir Açık Hava Sineması" projesinin ihalesini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "Yenişehir Açık Hava Sineması" projesinin ihalesi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Belediyesi, şehre yeniden kazandırılması hedeflenen "Yenişehir Açık Hava Sineması" projesinin ihalesini gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar Karabük halkının sosyal yaşamında önemli yere sahip olan sinema alanının restorasyonu için yapılan ihale, 10 milyon 666 bin lira bedelle sonuçlandı.

        Proje kapsamında, toplam 1912 metrekarelik alan baştan sona yenilenecek. Açık hava sinemasına uygun şekilde oturma düzeni ve peyzaj çalışmaları yapılarak alana nostaljik dokunuşlarla modern konfor standartları kazandırılacak.

        Ayrıca mevcut 133 metrekarelik yapı okuma salonuna dönüştürülerek vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet verecek. Projede yer alan 30 metrekarelik büfe de günümüz koşullarına uygun hale getirilecek.

        Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına başlanacak projenin, bu yaz tamamlanarak yeniden Karabüklülerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenişehir Açık Hava Sineması'nın, Karabük'ün kolektif hafızasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Yıllar boyunca hemşerilerimizin bir araya gelip ortak anılar biriktirdiği bu alanı yeniden hayata geçiriyoruz. Burası yalnızca açık hava sineması olmayacak. Kültürel etkinliklerin, kitap okumaların ve sosyal buluşmaların merkezi haline gelecek. Karabük'ümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan şehit annesine ziyaret
        İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan şehit annesine ziyaret
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahipleri...
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahipleri...
        Karabük'te bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması kamerada
        Karabük'te bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması kamerada
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Üniversitesi, KAPGEM ile kamu politikalarına bilimsel katkı sağlıyo...
        Karabük Üniversitesi, KAPGEM ile kamu politikalarına bilimsel katkı sağlıyo...