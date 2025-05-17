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        Karabük'te yeni gar alanı Kızılcaören mevkisinde inşa edilecek

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:40
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        Karabük'te yeni gar alanı Kızılcaören mevkisinde inşa edilecek
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede şehir merkezinde yer alan mevcut tren garı sahasının tahliyesi ve bu kapsamda başlatılan kamulaştırma süreci ele alındı.

        Boşaltılacak mevcut gar sahasının ardından yeni gar alanı Kızılcaören mevkisinde inşa edilecek.

        Bu kapsamda başlatılan kamulaştırma süreci, hem şehir merkezindeki tahliyeleri hem de yeni gar sahası için gerekli alanların belirlenmesini kapsıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, sürecin şehir yaşamına doğrudan etki edeceğini belirterek, şunları kaydeti "Uzun süredir planlanan bu adımın somutlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Karabük'ün merkezinde yapılacak bu tahliye ve Kızılcaören'de inşa edilecek yeni gar alanı, şehir planlaması açısından önemli dönüm noktasıdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na destekleri için teşekkür ediyorum."

        Keskinkılıç ise planlı şehirleşme sürecinde kritik adım daha atıldığını belirterek, "Mevcut gar sahasının tahliyesi ve Kızılcaören'de kurulacak yeni gar alanı, hem ulaşım hem de şehir estetiği açısından Karabük'e yeni soluk kazandıracak. Teknik ve idari tüm aşamaları yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bu anlamlı katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya da Karabük'te daha düzenli ve planlı şehir dokusu oluşacağını vurgulayarak, "Bu süreçle eş zamanlı olarak Kızılcaören mevkisinde yeni gar sahası için Bakanlığımız kamulaştırma işlemlerini yürütüyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Karabük milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Ali Keskinkılıç'a, AK Parti Karabük İl Başkanımız Sayın Ferhat Salt'a ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, "AK Parti belediyeciliği, altyapının yanı sıra şehirlerin sosyal dokusunu ve gelişim vizyonunu da gözeten bir yaklaşımdır. Gar sahasının tahliyesi ve Kızılcaören'de yeni gar alanının inşası bu anlayışın somut yansımasıdır. Başkanımız Sayın Özkan Çetinkaya'nın vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletvekillerimizin desteğiyle Karabük, planlı ve güçlü geleceğe hazırlanıyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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