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        Karabük'te çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:03
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        Karabük'te çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi.

        Kayaarkası köyü Holamanoğlu Mahallesi Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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