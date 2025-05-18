Karabük'te çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Kayaarkası köyü Holamanoğlu Mahallesi Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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