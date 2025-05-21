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        Karabük'te garajda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:43
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        Karabük'te garajda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde 3 katlı evin önündeki garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek garajı tamamen sardı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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