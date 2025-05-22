Karabük'e KÖYDES projesi kapsamında 97,9 milyon lira ödenek

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında, 2025 yılı için Karabük'e 97,9 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'ün geçen yıl 77 milyon 241 bin lira olan KÖYDES ödeneğinin, bu yıl yüzde 26,7'lik artışla 97 milyon 901 bin liraya yükseldiğini belitti.

Bu destekle köylerde yürütülen altyapı projelerinin daha da ivme kazanacağını aktaran Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, köylerin kalkınmasını her zaman stratejik öncelik olarak görmüş, KÖYDES projesini ise yerelden merkeze yayılan kalkınma vizyonunun temel taşlarından biri olarak tanımlamıştır. KÖYDES kaynaklarının etkin kullanım sayesinde son yıllarda Karabük genelinde çok sayıda köy yolu asfaltlandı ve altyapılar yenilendi. 2025 yılında da bu yatırımlar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.