Karabük'te ADEM kursiyerlerinin sergisi açıldı

Karabük'te Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin sergisi açıldı.

Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM tarafından yıl boyunca çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler, kent merkezindeki bir alış veriş merkezinin zemin katında açıldı.

Sergide, ahşap kutular ve tepsiler, deri cüzdanlar, makrome duvar süsleri, amigurumi oyuncaklar, nakış işlemeli ürünler, ev dekorasyon objeleri ve hediyelik eşyalar gibi birçok alanda üretilmiş el emeği eserler yer aldı.

Vali Mustafa Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, ADEM'in çalışmalarının sosyal kalkınmadaki rolüne ve Karabük'teki önemine dikkat çekti.

Yavuz, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Batı Karadeniz Bölgesi en düşük nüfus artış hızına sahip bölgelerinden biri. Bu nedenle Aile Destek Merkezlerimizin işlevi ve etkisi bizim için çok önemli. Yenice ilçemizde hali hazırda merkezimiz bulunuyor. Bayır Mahalle ve Cumayanı'ndaki Aile Destek Merkezlerimiz ise birinci yıllarını yeni tamamladı. Bu süre zarfında oldukça hızlı gelişim gösterdiler. Bugün 65 kursiyerimiz, 15 usta öğreticimiz ve merkezlerimizde eğitim alan 30 çocuğumuzla bir aradayız."