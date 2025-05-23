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        Karabük'te ADEM kursiyerlerinin sergisi açıldı

        Karabük'te Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:28
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        Karabük'te ADEM kursiyerlerinin sergisi açıldı
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        Karabük'te Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin sergisi açıldı.

        Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM tarafından yıl boyunca çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler, kent merkezindeki bir alış veriş merkezinin zemin katında açıldı.

        Sergide, ahşap kutular ve tepsiler, deri cüzdanlar, makrome duvar süsleri, amigurumi oyuncaklar, nakış işlemeli ürünler, ev dekorasyon objeleri ve hediyelik eşyalar gibi birçok alanda üretilmiş el emeği eserler yer aldı.

        Vali Mustafa Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, ADEM'in çalışmalarının sosyal kalkınmadaki rolüne ve Karabük'teki önemine dikkat çekti.

        Yavuz, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Batı Karadeniz Bölgesi en düşük nüfus artış hızına sahip bölgelerinden biri. Bu nedenle Aile Destek Merkezlerimizin işlevi ve etkisi bizim için çok önemli. Yenice ilçemizde hali hazırda merkezimiz bulunuyor. Bayır Mahalle ve Cumayanı'ndaki Aile Destek Merkezlerimiz ise birinci yıllarını yeni tamamladı. Bu süre zarfında oldukça hızlı gelişim gösterdiler. Bugün 65 kursiyerimiz, 15 usta öğreticimiz ve merkezlerimizde eğitim alan 30 çocuğumuzla bir aradayız."

        Kurs sonucunda huzurevinde işe başlayan Altun Aykut ise "Aile Destek Merkezinde açılan kursa katılarak sertifikamı aldım. Valimizin desteğiyle ayakta durmayı öğrendim. Çocuklarıma bir şeyleri başarabilmenin ve güçlü durmanın mümkün olduğunu göstermiş oldum. Hepinize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından kurdelenin kesildiği açılışa, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in eşi Esra Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, kurum müdürleri ve eşleri ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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