İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karabük'te konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bize diyorsunuz ki 'terörsüz Türkiye istemiyor musun?', terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki istiyoruz ama ben teröristsiz Türkiye de istiyorum." dedi.

Dervişoğlu, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Daha sonra partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Dervişoğlu, gittikleri her yerde sorunlara ortak akılla çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladıklarını, yerinde dinledikleri sorunları TBMM'de dile getirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin genç nüfusunun azaldığını ifade eden Dervişoğlu, "Türkiye'de genç nüfusun varlığından, üretim potansiyelimizin yüksekliğinden, iş gücümüzün büyüklüğünden bahseder, iftihar ederdik. Bugün içinde bulunduğumuz süreçte üzülerek söylüyorum ki genç nüfusumuz, genel nüfus oranının içinde her geçen gün azalıyor ve doğurganlık, nüfus artış hızı düşüyor." diye konuştu.