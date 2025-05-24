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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karabük'te konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bize diyorsunuz ki 'terörsüz Türkiye istemiyor musun?', terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki istiyoruz ama ben teröristsiz Türkiye de istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 21:39 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:52
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karabük'te konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bize diyorsunuz ki 'terörsüz Türkiye istemiyor musun?', terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki istiyoruz ama ben teröristsiz Türkiye de istiyorum." dedi.

        Dervişoğlu, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

        Daha sonra partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Dervişoğlu, gittikleri her yerde sorunlara ortak akılla çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladıklarını, yerinde dinledikleri sorunları TBMM'de dile getirdiklerini belirtti.

        Türkiye'nin genç nüfusunun azaldığını ifade eden Dervişoğlu, "Türkiye'de genç nüfusun varlığından, üretim potansiyelimizin yüksekliğinden, iş gücümüzün büyüklüğünden bahseder, iftihar ederdik. Bugün içinde bulunduğumuz süreçte üzülerek söylüyorum ki genç nüfusumuz, genel nüfus oranının içinde her geçen gün azalıyor ve doğurganlık, nüfus artış hızı düşüyor." diye konuştu.

        Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren Dervişoğlu, "Bize diyorsunuz ki 'terörsüz Türkiye istemiyor musun?', terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki istiyoruz ama ben teröristsiz Türkiye de istiyorum." ifadesini kullandı.

        Dervişoğlu, bu süreçle ilgili yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını savunarak şunları kaydetti:

        "Bütün bunlar milletin bilgisi dışında gerçekleştiriliyor. Kimsenin olup bitenlerden haberi yok. Ben siyasi partinin genel başkanıyım, ayrıca bu milletin oylarıyla seçilmiş milletvekiliyim. Benim partimin parlamentoda grubu var. Dolayısıyla devlet tarafından bilgilendirilmeyi hak edecek bir iradenin ve duruşun da sahibiyiz biz. Bana daha bu zamana kadar 'böyle bir konunun üzerinde çalışıyoruz, gelişmeler bu boyuttadır.' diye bilgilendirme yapma teklifinde bile bulunmadılar."

        Toplantıya, İYİ Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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