Milletvekili Şahin, AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin ciddi adımların atıldığını ve atılmaya devam ettiğini belirterek, "Muhalefetin ne dediğine bakmayın. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize güvenin." dedi.

AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Şahin, dünyadaki gerilimlerin çoğunun, enerji üzerinden yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bu konuda çok yol kat ettiğini ve enerji konusunda önemli adımları attığını vurgulayan Şahin, "Elbette Türkiye de diğer devletler gibi bu konuda birtakım önlemler almak mecburiyetindedir. İktidarımız döneminde, hep bu farkındalık içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde birçok adımı hayata geçirdik. Aslında enerji meselesi, doğrudan milli güvenliğimizi ve bekamızı etkileyen husustur. Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar da uzunca süredir, Türkiye'nin milli güvenlik meselesi haline gelmiş bu konuda büyük gayret sarf etmiş; stratejilerin ve politikaların oluşturulması adına üstün çaba göstermiştir." diye konuştu.

Son günlerde yaşanan doğal gaz keşiflerine de değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Kaynak çeşitliliğini sağlamak, arz güvenliğini teminat altına almak bizim için ayrı önem arz etmektedir. Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri, Gabar'daki petrol rezervleri… Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin milli güvenliği ve bekasıyla doğrudan ilişkilidir. Ekonomiler büyüyor; Türkiye'de de ekonomi büyüyor. Dolayısıyla enerjiye olan ihtiyaç da artıyor. İşte bu noktada yapılması gerekenlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın önderliğinde en doğru şekilde yürütüldüğünü açık yüreklilikle ifade edebilirim."

Şahin, gerek Karabük'te gerekse Türkiye genelinde hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti bugüne kadar sarf ettiklerini, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri ve vizyonlarından bahseden Şahin, "Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çok ciddi adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Muhalefetin ne dediğine aldırmayın.