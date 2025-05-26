Karabük'te 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da olay yerine gelerek yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Sabri B. ile Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir B, Alaattin B, Ahmet D. (48) ve Barış E. (27) yaralandı.

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