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        Karabük'te 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:28
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        Karabük'te 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Özgür Ş. idaresindeki 78 BK 515 plakalı kamyon, Karabük-Eflani kara yolu Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak, önce tali yola giriş yapmak isteyen Mustafa U. idaresindeki 57 DV 518 plakalı hafif ticari araçla, ardından karşı yönden gelen Sabri B. (44) idaresindeki 78 M 9007 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi.

        Hafif ticari araç ise kara yoluna çıkmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SA 5433 plakalı pikapla çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü Sabri B. ile Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir B, Alaattin B, Ahmet D. (48) ve Barış E. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Selahattin G. ve Sabri B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da olay yerine gelerek yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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