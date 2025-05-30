Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

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