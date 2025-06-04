Karabük Adliyesi Bahar Futbol Turnuvası'nda Eskipazar Cezaevi takımı şampiyon oldu

Birincilik kupasını Eskipazar Cezaevi takımının kazandığı turnuvada, Karabük Cezaevi Savcısı Oğuz Yılmaz'ın kaptanlığını yaptığı Karabük Cezaevi takımı ikinci oldu.

Altı takımlı turnuvanın finalinde Karabük Cezaevi ile Eskipazar Cezaevi karşı karşıya geldi.

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