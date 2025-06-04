Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Adliyesi Bahar Futbol Turnuvası'nda Eskipazar Cezaevi takımı şampiyon oldu

        Karabük Adliyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Adliyesi Bahar Futbol Turnuvası'nda Eskipazar Cezaevi takımı şampiyon oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Adliyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası sona erdi.

        Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu'nda oynanan maçlara, Karabük Adliyesi, Safranbolu Adliyesi, Karabük Barosu, Karabük Cezaevi ve Eskipazar Cezaevi takımları katıldı.

        Altı takımlı turnuvanın finalinde Karabük Cezaevi ile Eskipazar Cezaevi karşı karşıya geldi.

        Birincilik kupasını Eskipazar Cezaevi takımının kazandığı turnuvada, Karabük Cezaevi Savcısı Oğuz Yılmaz'ın kaptanlığını yaptığı Karabük Cezaevi takımı ikinci oldu.

        Turnuva sonunda düzenlenen törende kupalar, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından takımlara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı

        Benzer Haberler

        Karabük'te ayağı dubaya takılan kadının yere düşüp yaralanması kamerada
        Karabük'te ayağı dubaya takılan kadının yere düşüp yaralanması kamerada
        Karabük'te yanan 88 hektarlık orman alan ağaçlandırılıyor
        Karabük'te yanan 88 hektarlık orman alan ağaçlandırılıyor
        Karabük'te 10 yıldır yürüyemeyen kadın protez ameliyatıyla sağlığına kavuşt...
        Karabük'te 10 yıldır yürüyemeyen kadın protez ameliyatıyla sağlığına kavuşt...
        Safranbolu'da lokum üreticileri bayram mesaisinde
        Safranbolu'da lokum üreticileri bayram mesaisinde
        Ölen eşinin görevini 54 köyü bulunan ilçenin ilk kadın muhtarı olarak sürdü...
        Ölen eşinin görevini 54 köyü bulunan ilçenin ilk kadın muhtarı olarak sürdü...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa