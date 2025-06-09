Karabük'te menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
S.Y. (28) idaresindeki 78 AAY 680 plakalı hafif ticari araç, Kocacık köyünde kontrolden çıkarak menfezden düştü. Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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