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        Karabük'te menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:51
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        Karabük'te menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        S.Y. (28) idaresindeki 78 AAY 680 plakalı hafif ticari araç, Kocacık köyünde kontrolden çıkarak menfezden düştü. Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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