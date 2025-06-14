Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, gençlerle buluştu
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlerle bir araya geldi.
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlerle bir araya geldi.
Kanyon Kır Bahçesi'nde gerçekleşen buluşmada Çetinkaya, gençlerin sorularını cevapladı.
Hayat tecrübelerini paylaşan Çetinkaya, gelecek hedefleri doğrultusunda gençlere tavsiyelerde bulundu.
Gençlerin taleplerini ve görüşlerini dinleyen Çetinkaya, Karabük'te gençler için yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.
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