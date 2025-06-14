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        Karabük'te ayakkabılığa giren yılan çıkarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin girişindeki ayakkabılığa giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:10
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        Karabük'te ayakkabılığa giren yılan çıkarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin girişindeki ayakkabılığa giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Bostanbükü köyü Sümbül Sokak'ta bir evin girişindeki ayakkabılıkta yılan görüldü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle ayakkabılıktan çıkarılan yılan doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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