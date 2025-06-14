Karabük'te ayakkabılığa giren yılan çıkarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin girişindeki ayakkabılığa giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin girişindeki ayakkabılığa giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bostanbükü köyü Sümbül Sokak'ta bir evin girişindeki ayakkabılıkta yılan görüldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ayakkabılıktan çıkarılan yılan doğaya salındı.
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